Интер сделал официальное предложение по Эриксену

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил о том, что клуб сделал официальное предложение по поводу трансфера полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена:
«Мы говорим об очень важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая то, что у него истекает срок контракта.
Мы сделали официальное предложение «Тоттенхэму» и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим».
По информации итальянских СМИ, «Интер» предложил за Эриксена 15 млн евро + 2 млн возможных бонусов.
Ранее уже сообщалось о том, что сам Эриксен согласовал условия контракта с «Интером».
Источник — Sky Sport Italia
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