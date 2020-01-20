Интер сделал официальное предложение по Эриксену

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил о том, что клуб сделал официальное предложение по поводу трансфера полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена:

«Мы говорим об очень важном игроке, который привлек внимание больших европейских клубов, учитывая то, что у него истекает срок контракта.

Мы сделали официальное предложение «Тоттенхэму» и теперь можем только ждать. Это сложные переговоры, но мы работаем над этим».

По информации итальянских СМИ, «Интер» предложил за Эриксена 15 млн евро + 2 млн возможных бонусов.

Ранее уже сообщалось о том, что сам Эриксен согласовал условия контракта с «Интером».