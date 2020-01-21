Астон Вилла подписала первого танзанийского футболиста в истории АПЛ

«Астон Вилла» объявила о подписании нападающего «Генка» Мбвана Саматта.
За 27-летнего футболиста «Астон Вилла» заплатила 11,7 млн евро. Он подписал контракт до лета 2024 года. Отметим, что Саматта стал первым танзанийцем в истории английской Премьер-лиги.
Саматта провел за «Генк» 191 матч, забил 76 мячей и отдал 20 голевых передач. За сборную Танзании сыграл 45 матчей и забил 17 мячей.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» может подписать Оливье Жиру.
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Источник — ФК Астон Вилла
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