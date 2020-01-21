Астон Вилла подписала первого танзанийского футболиста в истории АПЛ

«Астон Вилла» объявила о подписании нападающего «Генка» Мбвана Саматта.

За 27-летнего футболиста «Астон Вилла» заплатила 11,7 млн евро. Он подписал контракт до лета 2024 года. Отметим, что Саматта стал первым танзанийцем в истории английской Премьер-лиги.

Саматта провел за «Генк» 191 матч, забил 76 мячей и отдал 20 голевых передач. За сборную Танзании сыграл 45 матчей и забил 17 мячей.