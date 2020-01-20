Сергей БОЛБАТ: «Должен быть насыщенный месяц»

Сегодня для игроков «Шахтера» начался сбор в турецком Белеке.
Защитник «Шахтера» Сергей Болбат поделился впечатлениями от первого дня сборов:
«Очень соскучились по всем. Вообще такое кайфовое настроение сейчас, всех рады видеть, общаемся, все круто.
Все поддерживали форму, занимались. Будем готовиться, должен быть насыщенный месяц, ожидаются хорошие спарринги. Будем готовиться к «Бенфике».
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Источник — YouTube
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