Шахтер провел первую тренировку на сборе в Турции

Сегодня вечером «Шахтер» провел первую тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке.

В первый день тренерский штаб «Шахтера» предложил команде занятие, ориентированное на игровые упражнения. После разминки и квадратов футболисты разделились на две команды и провели серию двусторонних матчей разной интенсивности.

Начиная с завтрашнего дня «Шахтер» перейдет на режим двухразовых тренировок.

Во время первого сбора, который продлится до 30-го января, «Шахтер» проведет товарищеские матчи с «Лехом», «Войводиной» и «Словацко».

Ранее сообщалось о том, что на сбор в Турцию с «Шахтером» отправятся Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.