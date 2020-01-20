Морозюк и Гармаш помогли Ризеспору обыграть Генчлербирлиги

Сегодня «Ризеспор» в 18-м туре чемпионата Турции дома обыграл «Генчлербирлиги» со счетом 2:0.

Украинские легионеры «Ризеспора», Николай Морозюк и Денис Гармаш, вышли на поле в стартовом составе.

Морозюк провел все 90 минут, а Гармаш был заменен на 65-й минуте.

После этой победы «Ризеспор» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 23 очками в активе.

Сегодня «Ризеспор» объявил о подписании еще одного украинца – форварда Андрея Борячука.