Морозюк и Гармаш помогли Ризеспору обыграть Генчлербирлиги

Сегодня «Ризеспор» в 18-м туре чемпионата Турции дома обыграл «Генчлербирлиги» со счетом 2:0.
Украинские легионеры «Ризеспора», Николай Морозюк и Денис Гармаш, вышли на поле в стартовом составе.
Морозюк провел все 90 минут, а Гармаш был заменен на 65-й минуте.
После этой победы «Ризеспор» поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 23 очками в активе.
Сегодня «Ризеспор» объявил о подписании еще одного украинца – форварда Андрея Борячука.
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Источник — Sport.ua
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