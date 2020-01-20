Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Играли под нагрузкой, победили закономерно»

Хавбек «Динамо» - о победе над «Нефтчи»

  • 20.01.2020 22:00
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Играли под нагрузкой, победили закономерно»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский поделился впечатлениями от контрольного матча против «Нефтчи» (2:1):

- Второй спарринг, все футболисты получили по 45 минут игрового времени. Что скажешь по матчу?
- Играли под физической нагрузкой, провели недельный цикл хороших тренировок. Сегодня победили и, считаю, закономерно.

- Основной результативный задел команда сделала в первом тайма, когда ты присутствовал на поле. Новые соединения, смешенный состав. Насколько удалось обновить игровые связи и, учитывая возвращение Русина, насколько удалось сыграться?
- Мы раньше вместе играли и тренировались, потому сыгрываться особо не было необходимости. Тренер предупреждал, что будут смешанные составы. С Русиным мы выступали в дубле, с ним очень приятно играть.

- И тем не менее, первый гол в матче забил крайний защитник…
- У нас тренера заставляют крайних защитников подключаться к атаке. Миколенко хорошо подключился, ворвался в свободную зону и, если не ошибаюсь, Карлос его увидел и отдал пас на 11 метров. Оставалось лишь подставить ногу.

- Русину также удалось отличиться. Снова при активном участии де Пены…
- Я очень рад, что он забил. Уверен, это придаст ему уверенности в дальнейшем.

- Стратегически, забить несколько нужных голов, а затем играть в свое удовольствие – динамовская «классика»?
- Мы забили два быстрых гола и можно было передохнуть. Взяли мяч под контроль, действовали более осторожно. Не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот.

- Сейчас идет поиск баланса и у опорных полузащитников много работы…
- Разумеется. Нужно страховать партнеров, успевать отрабатывать в обороне и в атаке. Скажу, что и у крайних хавбеков немало работы. Все отработали хорошо, поздравляю команду с победой.

- Во втором тайме изменился состав. Твои партнеры были не столь успешны в плане достижения результата. Пропустили мяч. Ты смотрел на игру со стороны и, на твой взгляд, что не получилось?
- Думаю, на ошибки укажет тренер. Возможно, повлияло то, что в первом тайме счет был 2:0 и ребята играли, отталкиваясь от счета. Играли неплохо, у соперника, кроме гола, был всего один момент со штангой.

- Если вспоминать вчерашний поединок, то каким он получился для тебя и твоих партнеров на поле в той игре?
- Хорошо контролировали мяч, переходили из обороны в атаку, были хорошие контратаки, был момент у Буяльского. Естественно, допускали и ошибки. Но это была первая игра на сборах. В целом, мне понравилось.

- Можно ли сказать, что сейчас в Турции вы с мячом уже на «ты»? Ведь в Киеве вы больше работали без мяча, в основном выполняли беговую работу…
- Первую неделю мы бегали без мяча, повышали физическое состояние. А сейчас уже должны более технически «оснащаться», работать с мячом. Сегодня поле было похуже, чем днем ранее, и в первом тайме мешал сильный ветер. Чуть некомфортно чувствовали себя.

- Стратегия подготовки заключается в том, что команда через контрольные матчи будет набирать физические кондиции. Так интереснее?
- Да, всегда приятнее это делать через матчи, чем просто тренироваться. Тренер лучше знает, что нужно делать, и он дает это нам. На первом сборе у нас шесть матчей и, считаю, этого вполне достаточно.

- Ты прошел уже много сборов. Что нового можешь подчерпнуть для себя из этой работы в Турции и, в плане физической подготовки, пройден ли самый тяжелый этап?
- 45 минут выдерживаем, но нужно 90+. Тяжелая работа еще впереди, тренер предупредил нас. Всегда перед зимними сборами ты настраиваешь себя на тяжелую физическую работу. Конечно, технические и тактические моменты другие, но мы подстраиваемся под тренера и должны выполнять то, что он от нас требует.

- Обращают ли внимание футболисты на результаты первых тестов, которые сдавали на сборе?
- Всем интересно, все смотрят. Кто быстрее, кто медленнее. Не скажу, что я доволен своим результатом, но есть время его улучшить и превзойти. Есть над чем работать.

- В целом, как пережить эти две недели? Насколько это действительно сложно и с чем это можно сравнить?
- Не знаю, с чем это можно сравнить обычному человеку. Реально, физическая нагрузка очень большая. Приходится терпеть. Мы профессионалы, это наша работа, мы должны это делать. Потому с удовольствием бегаем, с улыбкой на лице.

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Источник — ФК Динамо Киев

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