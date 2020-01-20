Сергей КРИВЦОВ: «Остается осадок от матча против Аталанты»

Защитник «Шахтера» - о групповом этапе Лиги чемпионов

  • 20.01.2020 21:38
  • 456 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «Остается осадок от матча против Аталанты»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов вспомнил выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:

«Пока остается осадок от последнего матча в Лиге чемпионов — против «Аталанты». Жаль, что не смогли выиграть и пройти дальше.

Лига чемпионов – это тяжелый турнир. Каждый поединок необходимо проводить на пределе своих возможностей.

Может, где-то не хватило везения, где-то что-то не получилось. Наверное, мы очень хотели добиться успеха в групповом раунде, были напряжены, и это волнение сказалось на игре».

Напомним, «Шахтер» финишировал третьим в своей группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы.

Ранее Кривцов заявил, что «Шахтер» расслабится только тогда, когда у «Динамо» не останется математических шансов на чемпионство.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 21:40
    +1
    Может, где-то не хватило везения, где-то что-то не получилось
    --
    где-то борцовские приёмы в своей штрафной вратари исполняют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 21:39
    +1
    главное что у Пятова нет осадка за матч с Загребом.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 21:40
    +1
    Может, где-то не хватило везения, где-то что-то не получилось
    --
    где-то борцовские приёмы в своей штрафной вратари исполняют
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 21:39
    +1
    главное что у Пятова нет осадка за матч с Загребом.
    Ссылка
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