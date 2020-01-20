Сергей КРИВЦОВ: «Остается осадок от матча против Аталанты»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов вспомнил выступление команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:
«Пока остается осадок от последнего матча в Лиге чемпионов — против «Аталанты». Жаль, что не смогли выиграть и пройти дальше.
Лига чемпионов – это тяжелый турнир. Каждый поединок необходимо проводить на пределе своих возможностей.
Может, где-то не хватило везения, где-то что-то не получилось. Наверное, мы очень хотели добиться успеха в групповом раунде, были напряжены, и это волнение сказалось на игре».
Напомним, «Шахтер» финишировал третьим в своей группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы.
Ранее Кривцов заявил, что «Шахтер» расслабится только тогда, когда у «Динамо» не останется математических шансов на чемпионство.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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где-то борцовские приёмы в своей штрафной вратари исполняют
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где-то борцовские приёмы в своей штрафной вратари исполняют
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