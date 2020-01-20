Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер расслабится тогда, когда у Динамо не будет шансов»

Защитник рассчитывает взять титул и удачно выступить в еврокубках

  • 20.01.2020 14:53
  • 587 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер расслабится тогда, когда у Динамо не будет шансов»
© shakhtar.com

«Шахтер» в чемпионате Украины имеет перевес над «Динамо» в 14 очков, а в Лиге Европы будет противостоять «Бенфике». Защитник Сергей Кривцов оценил перспективы в этих турнирах.

— У «Шахтера» первый официальный весенний матч – против «Бенфики» в Харькове. Как восприняли результаты жеребьевки в Лиге Европы?
— Реакция нормальная. Нам достался хороший соперник. «Бенфика» на подъеме, команда играет в атакующий футбол, усилила несколько позиций. Думаю, что наш тренерский штаб и так хорошо знаком с игрой «Бенфики». Но скоро изучит еще лучше и наставники расскажут, как играть против этого соперника.

— В чемпионате Украины 14-ти очковый отрыв от «Динамо» позволит «горнякам» без трудностей пройти весеннюю часть сезона?

— Мы будем играть до конца, каким бы не был отрыв от «Динамо». Расслабимся только тогда, когда у «Динамо» не будет даже математических шансов догнать «Шахтер». Впереди еще достаточно матчей, и после того как команды разделятся на «шестерки», игры будут сложнее и серьезнее. Поэтому выиграть «золото» будет нелегко. Весной болельщиков ждет хороший чемпионат.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Дмитрий Косьмин
      Дмитрий Косьмин, 20.01.2020 16:07
    +1
    Можно расслабляться, шансов никаких.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.01.2020 16:00
    +2
    можно подумать, они сейчас есть
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.01.2020 16:00
    +2
    можно подумать, они сейчас есть
    Ссылка
    Дмитрий Косьмин
      Дмитрий Косьмин, 20.01.2020 16:07
    +1
    Можно расслабляться, шансов никаких.
    Ссылка
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