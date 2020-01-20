Сергей КРИВЦОВ: «Шахтер расслабится тогда, когда у Динамо не будет шансов»

«Шахтер» в чемпионате Украины имеет перевес над «Динамо» в 14 очков, а в Лиге Европы будет противостоять «Бенфике». Защитник Сергей Кривцов оценил перспективы в этих турнирах.

— У «Шахтера» первый официальный весенний матч – против «Бенфики» в Харькове. Как восприняли результаты жеребьевки в Лиге Европы?

— Реакция нормальная. Нам достался хороший соперник. «Бенфика» на подъеме, команда играет в атакующий футбол, усилила несколько позиций. Думаю, что наш тренерский штаб и так хорошо знаком с игрой «Бенфики». Но скоро изучит еще лучше и наставники расскажут, как играть против этого соперника.



— В чемпионате Украины 14-ти очковый отрыв от «Динамо» позволит «горнякам» без трудностей пройти весеннюю часть сезона?



— Мы будем играть до конца, каким бы не был отрыв от «Динамо». Расслабимся только тогда, когда у «Динамо» не будет даже математических шансов догнать «Шахтер». Впереди еще достаточно матчей, и после того как команды разделятся на «шестерки», игры будут сложнее и серьезнее. Поэтому выиграть «золото» будет нелегко. Весной болельщиков ждет хороший чемпионат.