Стало известно, сколько ФК Львов заработал на трансфере Мартана

Недавно полузащитник «Львова» Мартан покинул клуб. Бразильский хавбек вернулся к себе на родину, и подписал контракт с клубом бразильской Серии А «Сеарой».
По данным Transfermarkt, «сине-золотые львы» получили компенсацию в размере 170 тысяч евро. Трансферная стоимость игрока оценивается в полмиллиона евро.
Мартан выступал за «Львов» в течение полутора сезонов. Суммарно на его счету 25 матчей в УПЛ, в которых он сделал два ассиста.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.