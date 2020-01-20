Стало известно, сколько ФК Львов заработал на трансфере Мартана

Недавно полузащитник «Львова» Мартан покинул клуб. Бразильский хавбек вернулся к себе на родину, и подписал контракт с клубом бразильской Серии А «Сеарой».

По данным Transfermarkt, «сине-золотые львы» получили компенсацию в размере 170 тысяч евро. Трансферная стоимость игрока оценивается в полмиллиона евро.

Мартан выступал за «Львов» в течение полутора сезонов. Суммарно на его счету 25 матчей в УПЛ, в которых он сделал два ассиста.