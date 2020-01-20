Вернер хочет перейти в Ливерпуль

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер хочет сменить клуб. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для немецкого форварда является «Ливерпуль».
Контракт 23-летнего Вернера с «Лейпцигом» действует до 2023 года, сумма отступных составляет 60 млн евро.
Помочь «Ливерпулю» подписать Вернера могут хорошие отношения с «Лейпцигом», которые сложились еще после перехода Наби Кейта.
Также интерес к Вернеру проявляет «Реал».
В нынешнем сезоне на счету Вернера 25 голов в 26 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.
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