Вернер хочет перейти в Ливерпуль

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер хочет сменить клуб. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для немецкого форварда является «Ливерпуль».

Контракт 23-летнего Вернера с «Лейпцигом» действует до 2023 года, сумма отступных составляет 60 млн евро.

Помочь «Ливерпулю» подписать Вернера могут хорошие отношения с «Лейпцигом», которые сложились еще после перехода Наби Кейта.

Также интерес к Вернеру проявляет «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Вернера 25 голов в 26 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.