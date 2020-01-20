Манчестер Юнайтед не сможет вернуть Санчеса зимой

Английский «Манчестер Юнайтед» не сможет вернуть чилийского форварда Алексиса Санчеса из «Интера» в зимнее трансферное окно.
В договоре между клубами нет опции об отзыве игрока из аренды в середине сезона. «Красные дьяволы» не смогут вернуть форварда, хотя испытывают проблемы с составом из-за травм.
Напомним, что основной форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может пропустить 2-3 месяца из-за травмы.
Контракт Алексиса с английским клубом рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.
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Источник — Twitter
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