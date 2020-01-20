Манчестер Юнайтед не сможет вернуть Санчеса зимой

В договоре между МЮ и «Интером» нет опции об отзыве игрока из аренды

  • 20.01.2020 19:39
  • 1117 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед не сможет вернуть Санчеса зимой
© Skysports.com. Алексис Санчес
Английский «Манчестер Юнайтед» не сможет вернуть чилийского форварда Алексиса Санчеса из «Интера» в зимнее трансферное окно.
 
В договоре между клубами нет опции об отзыве игрока из аренды в середине сезона. «Красные дьяволы» не смогут вернуть форварда, хотя испытывают проблемы с составом из-за травм.
 
Напомним, что основной форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может пропустить 2-3 месяца из-за травмы.
 
Контракт Алексиса с английским клубом рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности