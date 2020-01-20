Рэшфорд может пропустить 2-3 месяца из-за травмы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может на длительное время выбыть из игры из-за травмы спины. У 22-летнего футболиста выявили два стрессовых перелома.
Ожидается, что восстановление займет около 2-3 месяцев. Рэшфорду также требуется удаление куска кости в лодыжке. Форвард некоторое время играл через сильную боль.
Отметим, что в этом сезоне Рэшфорд провел 31 поединок за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 5 ассистами.
Ранее сообщалось, что Рэшфорд может перейти в «Барселону».
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Источник — Twitter
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