Во вторник, 21 января состоится матч 24-го тура АПЛ, в котором «Шеффилд Юнайтед» примет «Манчестер Сити».
Поединок пройдет на стадионе «Брэмолл Лейн». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Сити» покажет телеканал Sky Sports.
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Источник — Sport.ua
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