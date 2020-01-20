Форвард, которым интересовалось Динамо, переходит в Спортинг

Словенский форвард братиславского «Слована» Андраж Шпорар в ближайшее время станет полноправным игроком лиссабонского «Спортинга».

Португальский клуб согласовал все детали перехода футболиста, который подпишет со «львами» контракт на 4,5 года.

Ожидается, что в ближайшие часы 25-летний Шпорар пройдет медосмотр в «Спортинге», после чего сделка будет финализирована.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Шпорару со стороны киевского «Динамо».