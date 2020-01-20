Передумали передумать! УПЛ решила не отменять плей-офф за место в ЛЕ

УПЛ отправила клубам письмо, в котором уже нет отмены матчей плей-офф

  • 20.01.2020 18:59
  • 822 просмотра
  • 1 комментарий
Передумали передумать! УПЛ решила не отменять плей-офф за место в ЛЕ
© УПЛ
Украинская Премьер-лига передумала изменять регламент турнира по ходу сезона и отменять плей-офф за путевку в Лигу Европы в текущем чемпионате.
 
На днях появилась информация, что УПЛ собирается отменить стадию плей-офф за право выступать в еврокубках уже в сезоне 2019/20. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко из-за участия команды в Евро-2020 хочет, чтобы сезон УПЛ закончился как можно раньше. Он обратился с этим предложением в Украинскую ассоциацию футбола.
 
Планировалось, что после второго этапа УПЛ пройдет плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В двухраундовом турнире должны были сыграть команды, занявшие места с 4-го по 7-е в УПЛ (или же с 5-го по 8-е, если победитель Кубка Украины займет высокое место в УПЛ).
 
Сначала клубы чемпионата Украины получили письмо от УПЛ с информацией о возможной отмене плей-офф за места в еврокубках. Однако уже на следующий день УПЛ отправила новое письмо, в котором об отмене матчей плей-офф уже ничего нет, а сообщается лишь об изменении дат матчей некоторых туров УПЛ и поединков Кубка Украины.
 
Первое письмо УПЛ
 
 
Второе письмо УПЛ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 20.01.2020 19:23
    +1
    Я смотрю в УПЛ работают одни жопоголовые,вместо того,чтобы заниматься злободневными проблемами,тратят время на какую то ерунду
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.01.2020 19:23
    +1
    Я смотрю в УПЛ работают одни жопоголовые,вместо того,чтобы заниматься злободневными проблемами,тратят время на какую то ерунду
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности