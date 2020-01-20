Передумали передумать! УПЛ решила не отменять плей-офф за место в ЛЕ

Украинская Премьер-лига передумала изменять регламент турнира по ходу сезона и отменять плей-офф за путевку в Лигу Европы в текущем чемпионате.

стадию плей-офф за право выступать в еврокубках уже в сезоне 2019/20. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко из-за участия команды в Евро-2020 хочет, чтобы сезон УПЛ закончился как можно раньше. Он обратился с этим предложением в Украинскую ассоциацию футбола. На днях появилась информация , что УПЛ собирается отменитьстадию плей-офф за право выступать в еврокубках уже в сезоне 2019/20. Наставник сборной Украиныиз-за участия команды в Евро-2020 хочет, чтобы сезон УПЛ закончился как можно раньше. Он обратился с этим предложением в Украинскую ассоциацию футбола.

Планировалось, что после второго этапа УПЛ пройдет плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В двухраундовом турнире должны были сыграть команды, занявшие места с 4-го по 7-е в УПЛ (или же с 5-го по 8-е, если победитель Кубка Украины займет высокое место в УПЛ).

Сначала клубы чемпионата Украины получили письмо от УПЛ с информацией о возможной отмене плей-офф за места в еврокубках. Однако уже на следующий день УПЛ отправила новое письмо, в котором об отмене матчей плей-офф уже ничего нет, а сообщается лишь об изменении дат матчей некоторых туров УПЛ и поединков Кубка Украины.

Первое письмо УПЛ

Второе письмо УПЛ