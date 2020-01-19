УПЛ собирается отменить плей-офф за еврокубки уже в этом сезоне

Украинская Премьер-лига собирается отменить стадию плей-офф за право выступать в еврокубках уже в сезоне 2019/20, информирует шоу «ТаТоТаке».

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко из-за участия команды в Евро-2020 хочет, чтобы сезон УПЛ закончился как можно раньше. Он обратился с этим предложением в Украинскую ассоциацию футбола. Клубы чемпионата Украины получили письма от УПЛ с опросом мнений относительно возможной отмены плей-офф за места в еврокубках.

Планировалось, что после второго этапа УПЛ пройдут плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В двураундовом турнире должны были сыграть команды, занявшие места с 4-е по 7-е в УПЛ (или же с 5-го по 8-е, если победитель Кубка Украины займет высокое место в УПЛ).