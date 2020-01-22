Йоханнес Бё возвращается, Белкина и Журавок заменят сестер Семеренко

В четверг, 23 января, в словенской Поклюке стартует шестой этап Кубка мира сезона 2019/20. Предстоящий этап станет последним экзаменом для биатлонистов перед главным стартом сезона – чемпионатом мира, который с 13 по 23 февраля примет итальянский Антхольц.

Минувшие два немецких этапа перевернули с ног на голову перипетии в женском и мужском общих зачета Кубка мира, причем в последнем – особенно. Но сезон находится на экваторе, а это значит, что еще все может измениться. Тем более, один из лучших биатлонистов последних лет заряжен позитивными эмоциями и готов наверстать упущенное. Но обо всем по порядку.

Украина без Семеренко

Состав женской сборной Украины : Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Надежда Белкина.

В женской сборной Украины произошла пускай и плановая, но кардинальная ротация. Сестры Семеренко, которые отбегали все предыдущие этапы в этом сезоне, остались в Рупольдинге, где до 30 января будут индивидуально готовиться к чемпионату мира. Заменят их Юлия Журавок и Надежда Белкина, получившие вызов из Кубка IBU. Журавок выступит на Кубке мира впервые в этом сезоне, а Белкина в начале декабря пробежала спринтерскую гонку в Эстерсунде, однако даже не квалифицировалась в персьют и уступила место в основе Елене Пидгрушной.

Пидгрушная, напомню, начинала сезон на Кубке IBU, однако быстро доказала свою профпригодность и стала лидером команды. В данный момент 33-летняя биатлонистка набрала больше всего очков в общем зачете Кубка мира и занимает 21 место. Остальные украинки не входят даже в топ-30. Кроме Пидгрушной, из тех, кто выступал в Рупольдинге, в составе остались Юлия Джима и Дарья Блашко. Также вернется к гонкам Анастасия Меркушина, которая после этапа в Оберхофе ненадолго приостановила выступления.

Анастасия Меркушина

Старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников в одном из последних интервью заявил, что еще не определился с биатлонистками, которых повезет на чемпионат мира. Это значит, что у Белкиной и Журавок есть шанс хорошо проявить себя и оставить не у дел кого-то из основной команды. Программа этапа в Поклюке просто создана для Юлии Журавок, ведь 25-летняя спортсменка отличается снайперскими качествами и может достойно выступить как в индивидуальной гонке, так и в одном из микстов.

Правда, пробежать хотя бы две гонки в Поклюке удастся не всем. Так как квота сборной Украины позволяет заявить на гонку не больше пяти биатлонисток, а в состав вошли шесть спортсменок, то трем из них тренеры дадут выступить либо в индивидуалке, либо в смешанной эстафете. Впрочем, существует и такой вариант, что кто-то поехал в Словению в качестве туристки, но, скорее всего, случиться это может только в случае форс-мажора.

У Санитры снова без изменений

Состав мужской сборной Украины : Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цымбал.

Мужская сборная Украины уже третий этап подряд выступает одним и тем же составом. Наставник Юрай Санитра решил, что ротация ему не нужна. Похоже, завоевание Русланом Ткаленко серебряной медали в заключительной гонке пятого этапа Кубка IBU не впечатлило словацкого специалиста.

С большой долей вероятности, именно вышеперечисленная шестерка поедет в феврале в Антхольц. В Артеме Тищенко тренер видит идеального забойщика мужской эстафеты, а также не хочет рассматривать альтернативу на мужской этап одиночного супермикста. С одной стороны, Санитру можно понять, ведь Тищенко уже дважды поднимался на подиум Кубка мира в сингл-эстафете. Но результаты Артема в последнее время очень настораживают. В этом сезоне он ни разу не попал в очки в личных гонках, да и в эстафетах пару раз откровенно разочаровал.

Артем Тищенко

Уже известно, что Тищенко в Поклюке выступит только в сингл-миксте. Санитра надеется, что компанию ему в этой гонке составит Анастасия Меркушина, но для этого нужно еще получить одобрение Лесникова. Все, кроме Тищенко, побегут индивидуальную гонку. В классической смешанной эстафете могут выступить Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Однако, вполне возможно, что капитана поберегут перед масс-стартом, и вместо него поставят Семенова или Дудченко.

Возвращение Йоханнеса Бё

Главным событием этапа в Поклюке должно стать возвращение Йоханнеса Бё к гонкам. После первого триместра норвежец был уверенным лидером в общем зачете Кубка мира, но пропуск этапов в Оберхофе и Рупольдинге может сыграть с ним злую шутку. В данный момент фаворитом в борьбе за Большой хрустальный глобус является француз Мартен Фуркад, который после нескольких побед уверенно закрепился на первой строчке мужского тотала.

Йоханнес Бё опустился на седьмое место и отстает от Фуркада на 133 балла. Отыграть такое отставание возможно, но шансов, на самом деле, не так много. Во-первых, неизвестно, в каких кондициях находится Йоханнес. В связи с рождением сына, он вряд ли мог уделить достаточно времени тренировкам. Вполне возможно, что даже не высыпался должным образом...

Ну, а во-вторых, если Фуркад в двух из оставшихся гонок сезона не попадет в очковую зону, а Бё-младший в них победит, то при равном наборе очков в остальных стартах у француза останется 13 баллов гандикапа. Но даже в прошлом сезоне, который для Мартена стал неудачным, он лишь один раз потерпел полное фиаско. А в первой части этого ниже 12 места еще не финишировал.

Йоханнес Бё и Мартен Фуркад

Если Фуркад продолжит стабильно занимать места в топ-15, то Йоханнес сможет себя утешить разве что медалями чемпионата мира. Мартен же имеет все шансы завоевать восьмой БХГ. В любом случае, существует вероятность, что интрига сохранится до последней гонки сезона.

Расписание этапа в Поклюке

23.01.2020 - 15:15 - Индивидуальная гонка, мужчины

24.01.2020 - 15:15 - Индивидуальная гонка, женщины

25.01.2020 - 14:15 - Одиночная смешанная эстафета

25.01.2020 - 16:00 - Смешанная эстафета

26.01.2020 - 13:15 - Масс-старт, мужчины

26.01.2020 - 16:00 - Масс-старт, женщины

В Поклюке лучшие биатлонисты планеты сразятся между собой в четырех дисциплинах: индивидуальных гонках, одиночных и классических смешанных эстафетах, а также масс-стартах. У мужчин между первыми двумя гонками будет выходной, а те женщины, которые выступят в трех дисциплинах, отдохнуть не смогут.

Хорошие шансы пробежать масс-старт имеют украинцы Артем Прима, Дмитрий Пидручный и Елена Пидгрушная, которые входят в топ-25 общего зачета Кубка мира. Остальным же для квалификации в заключительную гонку этапа необходимо попадать в пятерку лучших по итогам индивидуальной гонки среди тех, кто в тотале располагается ниже 25-й строки.

Украинские болельщики смогут воочию лицезреть соревнования на телеканале «UA:Перший». Sport.ua проведет текстовые трансляции всех гонок.