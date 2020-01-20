Даниил САГУТКИН: «С адаптацией в Мариуполе проблем не возникло»

Игрок «Шахтера» будет выступать за приазовцев на правах аренды

  • 20.01.2020 17:56
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Даниил САГУТКИН: «С адаптацией в Мариуполе проблем не возникло»
© ФК Мариуполь. Даниил Сагуткин
23-летний защитник донецкого «Шахтера» Даниил Сагуткин, который на правах аренды будет выступать за «Мариуполь», прокомментировал свой переход.
 
— Получив приглашение из «Мариуполя», посоветовался со своим агентом. Приняли решение о возвращении в Украину. Я хочу играть в Украинской Премьер-лиге. Для меня это самый оптимальный вариант. Буду доказывать и бороться за место в составе «Мариуполя».
 
— Что ты знал о «Мариуполе» до своего перехода?
— Я неоднократно играл в Мариуполе, когда выступал за молодежный состав «Шахтер». Со многими ребятами знаком. Поэтому с адаптацией проблем не возникло.
 
— Мариуполь в определенном смысле памятный для тебя город…
— Можно и так сказать. В апреле 2018 года играя за дубль «Шахтера», я забил три мяча. Мы выиграли тогда 3:0.
 
— Кого из ребят хорошо знаешь?
— С Чоботенко, Корниенко, Топаловым, Чехом играл за молодежный состав «Шахтера». Знаю и других игроков — со многими пересекался в «Шахтере».
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Источник — ФК Мариуполь

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