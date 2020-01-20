Даниил САГУТКИН: «С адаптацией в Мариуполе проблем не возникло»

— Получив приглашение из «Мариуполя», посоветовался со своим агентом. Приняли решение о возвращении в Украину. Я хочу играть в Украинской Премьер-лиге. Для меня это самый оптимальный вариант. Буду доказывать и бороться за место в составе «Мариуполя».

— Что ты знал о «Мариуполе» до своего перехода?

— Я неоднократно играл в Мариуполе, когда выступал за молодежный состав «Шахтер». Со многими ребятами знаком. Поэтому с адаптацией проблем не возникло.

— Мариуполь в определенном смысле памятный для тебя город…

— Можно и так сказать. В апреле 2018 года играя за дубль «Шахтера», я забил три мяча. Мы выиграли тогда 3:0.

— Кого из ребят хорошо знаешь?

— С Чоботенко, Корниенко, Топаловым, Чехом играл за молодежный состав «Шахтера». Знаю и других игроков — со многими пересекался в «Шахтере».