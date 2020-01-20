Ворскла отправилась в турецкую Анталию на первый сбор

Полтавская «Ворскла» отправилась на свой первый зимний зарубежный учебно-тренировочный сбор в Анталию.

Команда Юрия Максимова вылетела в 16:20 из международного аэропорта города Харькова, транзитом через Стамбул.

Состав «Ворсклы» на учебно-тренировочный сбор в Турции:

Вратари: Ткаченко, Резник, Фесюн.

Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баенко, Мартыненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук.

Полузащитники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядин, Артур, Луизао, Кане, Белый.

Нападающие: Козыренко, Васин, Стрыжак, Степанюк, Шехич, Кулач.

По ходу тренировочного сбора в расположении «бело-зеленых» должны появиться несколько потенциальных новобранцев, которые приедут в полтавской команды на смотрины. Команда будет жить и тренироваться в прекрасных условиях пятизвездочного отеля, расположенного неподалеку Анталии.