Ворскла отправилась в турецкую Анталию на первый сбор

Полтавская «Ворскла» отправилась на свой первый зимний зарубежный учебно-тренировочный сбор в Анталию.
Команда Юрия Максимова вылетела в 16:20 из международного аэропорта города Харькова, транзитом через Стамбул.
Состав «Ворсклы» на учебно-тренировочный сбор в Турции:
Вратари: Ткаченко, Резник, Фесюн.
Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баенко, Мартыненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук.
Полузащитники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядин, Артур, Луизао, Кане, Белый.
Нападающие: Козыренко, Васин, Стрыжак, Степанюк, Шехич, Кулач.
По ходу тренировочного сбора в расположении «бело-зеленых» должны появиться несколько потенциальных новобранцев, которые приедут в полтавской команды на смотрины. Команда будет жить и тренироваться в прекрасных условиях пятизвездочного отеля, расположенного неподалеку Анталии.
Первая контрольная встреча «Ворсклы» запланирована на 25 января. Соперником будет футбольный клуб «Лодзь», представитель польского Экстракласса.
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Источник — ФК Ворскла
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