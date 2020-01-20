Ворскла отправилась в турецкую Анталию на первый сбор

Первая контрольная встреча полтавчан запланирована на 25 января

  • 20.01.2020 17:45
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Ворскла отправилась в турецкую Анталию на первый сбор
© ФК Ворскла
Полтавская «Ворскла» отправилась на свой первый зимний зарубежный учебно-тренировочный сбор в Анталию.
 
Команда Юрия Максимова вылетела в 16:20 из международного аэропорта города Харькова, транзитом через Стамбул. 
 
Состав «Ворсклы» на учебно-тренировочный сбор в Турции:
 
Вратари: Ткаченко, Резник, Фесюн.
 
Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баенко, Мартыненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук.
 
Полузащитники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядин, Артур, Луизао, Кане, Белый.
 
Нападающие: Козыренко, Васин, Стрыжак, Степанюк, Шехич, Кулач.
 
По ходу тренировочного сбора в расположении «бело-зеленых» должны появиться несколько потенциальных новобранцев, которые приедут в полтавской команды на смотрины. Команда будет жить и тренироваться в прекрасных условиях пятизвездочного отеля, расположенного неподалеку Анталии.
 
Первая контрольная встреча «Ворсклы» запланирована на 25 января. Соперником будет футбольный клуб «Лодзь», представитель польского Экстракласса.
 
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Источник — ФК Ворскла

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