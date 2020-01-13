Ворскла проведет четыре спарринга в Турции

Стало известно, с какими командами сыграет полтавская «Ворскла» на учебно-тренировочном сборе в Турции.
25-го января «Ворскла» встретится с польским футбольным клубом «Лодзь», выступающим в высшей лиге. 27-го числа «бело-зеленые» проверят себя на фоне сербского ФК «Радник Сурдулица». 30-го января проведут спарринг с командой «Дрита» (Косово), а в заключительной встрече первого сбора 2-го февраля встретятся с сербским «Спартаком» из города Суботица.
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Источник — ФК Ворскла
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