Ворскла проведет четыре спарринга в Турции

Полтавская команда готовится ко второй части сезона

  • 13.01.2020 21:13
  • 359 просмотров
  • 2 комментария
Ворскла проведет четыре спарринга в Турции
© ФК Ворскла

Стало известно, с какими командами сыграет полтавская «Ворскла» на учебно-тренировочном сборе в Турции.

25-го января «Ворскла» встретится с польским футбольным клубом «Лодзь», выступающим в высшей лиге. 27-го числа «бело-зеленые» проверят себя на фоне сербского ФК «Радник Сурдулица». 30-го января проведут спарринг с командой «Дрита» (Косово), а в заключительной встрече первого сбора 2-го февраля встретятся с сербским «Спартаком» из города Суботица.

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 13.01.2020 22:29
    0
    Ну молодцы спихнули не нужный баласт ведомость разгрузили на ура.Теперь можно подписывать футболистов какие нужны.А не этот мусор что пачкой кинули в том сезоне.Уже подписали и так потихоньку.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:27
    0
    задача -остаться в УПЛ -выполнима бонус-можно пободаться в кубке
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 13.01.2020 22:29
    0
    Ну молодцы спихнули не нужный баласт ведомость разгрузили на ура.Теперь можно подписывать футболистов какие нужны.А не этот мусор что пачкой кинули в том сезоне.Уже подписали и так потихоньку.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:27
    0
    задача -остаться в УПЛ -выполнима бонус-можно пободаться в кубке
    Ссылка
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