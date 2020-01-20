ВИДЕО. Форвард Гента Яремчук сменил имидж

Украинский форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук сменил имидж. Это следуют из видео, выложенное его женой Кристиной в соцсети Instagram.
В этом сезоне отлично проводящий сезон украинец сыграл за клуб 18 матчей в чемпионате Бельгии и забил 10 голов. Правда, Роман получил травму и выбыл на 2–3 месяца. Его ожидает операция на ахилловом сухожилии.
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Источник — Instagram
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