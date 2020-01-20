ВИДЕО. Форвард Гента Яремчук сменил имидж

Это следуют из видео, выложенное его женой Кристиной в соцсети Instagram

  • 20.01.2020 16:59
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ВИДЕО. Форвард Гента Яремчук сменил имидж
© ФК Гент. Роман Яремчук

Украинский форвард бельгийского «Гента» Роман Яремчук сменил имидж.  Это следуют из видео, выложенное его женой Кристиной в соцсети Instagram.

В этом сезоне отлично проводящий сезон украинец сыграл за клуб 18 матчей в чемпионате Бельгии и забил 10 голов. Правда, Роман получил травму и выбыл на 2–3 месяца. Его ожидает операция на ахилловом сухожилии.

 

 

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Источник — Instagram

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