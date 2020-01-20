Владислав КУЛАЧ: «Верим, что весной Ворскла будет подниматься в таблице»

26-летний форвард Владислав Кулач, последним клубом которого был «Гонвед», подписал контракт с «Ворсклой» на полтора года.

«Эмоции самые положительные. Я рад вернуться в «Ворсклу». Надеюсь помочь команде. Сейчас летим на сборы, чтобы хорошо поработать и весной радовать болельщиков, добиваться результата. Это очень важно для нас. Будем делать все, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше».

«Год для меня прошел не очень хорошо. Чувствую, что набрался сил, думаю, что в хорошей форме подойду к чемпионату и помогу команде».

«Когда я уходил было все немного по-другому – «Ворскла» занимала третье место. У команды был небольшой спад, но все верят, что начиная с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в таблице. Думаю, в следующем сезоне будем бороться за те же места, что и год назад», - сказал Кулач.

После 18-ти туров «Ворскла» занимает предпоследнее, 11-е место, набрав 14 очков.