Владислав КУЛАЧ: «Верим, что весной Ворскла будет подниматься в таблице»

Новичок «Ворсклы» - о возвращении в Полтаву

  • 20.01.2020 15:42
  • 201 просмотр
  • 0 комментариев
Владислав КУЛАЧ: «Верим, что весной Ворскла будет подниматься в таблице»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

26-летний форвард Владислав Кулач, последним клубом которого был «Гонвед», подписал контракт с «Ворсклой» на полтора года.

«Эмоции самые положительные. Я рад вернуться в «Ворсклу». Надеюсь помочь команде. Сейчас летим на сборы, чтобы хорошо поработать и весной радовать болельщиков, добиваться результата. Это очень важно для нас. Будем делать все, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше».

«Год для меня прошел не очень хорошо. Чувствую, что набрался сил, думаю, что в хорошей форме подойду к чемпионату и помогу команде».

«Когда я уходил было все немного по-другому – «Ворскла» занимала третье место. У команды был небольшой спад, но все верят, что начиная  с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в таблице. Думаю, в следующем сезоне будем бороться за те же места, что и год назад», - сказал Кулач.

После 18-ти туров «Ворскла» занимает предпоследнее, 11-е место, набрав 14 очков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности