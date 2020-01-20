Бартулович может продолжить карьеру в львовских Карпатах

Также интерес к хорвату проявляет клуб Первой лиги «Ингулец» из Петрово

  • 20.01.2020 15:20
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Бартулович может продолжить карьеру в львовских Карпатах
© ФК Волынь. Младен Бартулович

Полузащитник «Волыни» Младен Бартулович может продолжить карьеру в львовских «Карпатах». Опытный хорватский полузащитник уже провел переговоры с руководством клуба.

В текущем сезоне Бартулович сыграл за «Волынь» 18 матчей и забил 3 мяча. Хорват выступал за клуб полтора сезона, а на днях сообщил, что покидает луцкую команду.

Младен Бартулович в Украине выступал за «Днепр», «Кривбасс», «Карпаты», «Ворсклу» и «Волынь», а также за сборную Хорватии.

Ранее сообщалось, что интерес к Бартуловичу проявляет клуб Первой лиги «Ингулец» из Петрово.

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Источник — Footboom

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