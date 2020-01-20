Андрейс ЦЫГАНИКС: «С адаптацией помогли Юрченко и Абу Ханна»

Новобранец «Зари» - о первых днях в команде Виктора Скрипника

  • 20.01.2020 14:57
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Андрейс ЦЫГАНИКС: «С адаптацией помогли Юрченко и Абу Ханна»
© ФК Заря. Андрейс Цыганикс

22-летний полузащитник, подписавший контракт с «Зарей» на 2,5 года, рассказал об адаптации в команде.

«К серьезной работе я полностью готов. Но скажу честно, что нахожусь еще далеко не в своей оптимальной форме, так как перерыв от футбола у меня был больше, чем у ребят, которые ранее находились в команде. Чемпионат Латвии закончился еще в начале ноября, там же была и игра за сборную и ту игру у меня не получилось сыграть. Так что, пауза была чуть более двух месяцев и после первых тренировок чувствую себя еще не готовым на максимум физически. Но, в принципе, нахожусь в позитивном настроении и смотрю положительно в будущее вместе с «Зарей».

«Заря» команда очень молодая и адекватная. Ребята отнеслись ко мне очень хорошо. Тем более, с некоторыми я уже был знаком. С тем же Владленом Юрченко, Джоелем Абу Ханной. Все позитивные, приветливые, отзывчивые. Где-то подшучивают, где-то подстебывают».

«Адаптация?  Влился быстро, благодаря тем ребятам, которые здесь есть. Тому же Джоелю например, и Владлену Юрченко. Они помогли. Конечно, хорошо, когда есть люди в команде, которых ты уже знаешь», сказал Цыганикс.

Отметим, что Цыганикс является племянником ведущего программы «Профутбол» Игоря Цыганыка.

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Источник — ФК Заря

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