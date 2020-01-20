У Барселоны проблемы с подписанием форварда. Сетьен готов выпускать молодых

Осталось не так много времени на трансфер

  • 20.01.2020 14:13
  • 1108 просмотров
  • 3 комментария
У Барселоны проблемы с подписанием форварда. Сетьен готов выпускать молодых
© marca.com

«Барселона» зимой не планировала быть активной на трансферном рынке, однако серьезную травму получил ведущий форвард Луис Суарес, который рискует пропустить всю вторую половину сезона.

Сообщается, что новый тренер каталонцев Кике Сетьен взял несколько дней на размышления и оценку ситуации с нападающими.

Одним из вариантов называют форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, однако игрок стоит дорого, а миланский клуб борется за Скудетто и отпускать футболиста не намерен.

Кроме того, у «Барселоны» в составе не осталось места для игроков без паспорта ЕС, поэтому новичок, если он будет, должен быть европейцем.

Сетьен готов подтянуть молодых игроков из «Барселоны» B. В частности, с основой уже тренируются Абель Руис и Алехандро Маркес.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 20.01.2020 14:29
    +1
    вчера смотрел матч, а ж слеза ностальгическая покатилась, это как будто Барса Гваридиолы была на поле
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 20.01.2020 14:28
    +1
    waw, 20.01.2020 14:23
    такий тренер довго не затримається
    если все реализует то снова в Европе Барса будет доминировать
    Ссылка
    waw
    waw, 20.01.2020 14:23
    -2
    такий тренер довго не затримається
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 20.01.2020 14:29
    +1
    вчера смотрел матч, а ж слеза ностальгическая покатилась, это как будто Барса Гваридиолы была на поле
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
    online
      pidor_iz_shakhtera, 20.01.2020 14:28
    +1
    waw, 20.01.2020 14:23
    такий тренер довго не затримається
    если все реализует то снова в Европе Барса будет доминировать
    Ссылка
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