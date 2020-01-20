У Барселоны проблемы с подписанием форварда. Сетьен готов выпускать молодых

«Барселона» зимой не планировала быть активной на трансферном рынке, однако серьезную травму получил ведущий форвард Луис Суарес, который рискует пропустить всю вторую половину сезона.

Сообщается, что новый тренер каталонцев Кике Сетьен взял несколько дней на размышления и оценку ситуации с нападающими.

Одним из вариантов называют форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, однако игрок стоит дорого, а миланский клуб борется за Скудетто и отпускать футболиста не намерен.

Кроме того, у «Барселоны» в составе не осталось места для игроков без паспорта ЕС, поэтому новичок, если он будет, должен быть европейцем.

Сетьен готов подтянуть молодых игроков из «Барселоны» B. В частности, с основой уже тренируются Абель Руис и Алехандро Маркес.