Луис Суарес прооперирован и пропустит четыре месяца

«Барселона» объявила о том, что форвард Луис Суарес перенес операцию на мениске правого колена.
Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний уругвайский форвард выбыл из строя на срок около четырех месяцев.
В этом сезоне Суарес провел 23 матча за «Барселону», забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.
Отметим, что Суарес долгое время испытывал дискомфорт в правом колене. В итоге он решил избавиться от этих проблем и перенести операцию.
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Источник — ФК Барселона
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