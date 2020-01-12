Луис Суарес прооперирован и пропустит четыре месяца

«Барселона» объявила о том, что форвард Луис Суарес перенес операцию на мениске правого колена.

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний уругвайский форвард выбыл из строя на срок около четырех месяцев.

В этом сезоне Суарес провел 23 матча за «Барселону», забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач.

Отметим, что Суарес долгое время испытывал дискомфорт в правом колене. В итоге он решил избавиться от этих проблем и перенести операцию.