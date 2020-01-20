Евгений ОПАНАСЕНКО: «Вернуться в Украину? Рассматриваю все варианты»

29-летний украинский защитник турецкого «Коньяспора» Евгений Опанасенко поделился планами о дальнейшей карьере. В текущем сезоне Опанасенко не был заявлен за «Коньяспор».

— У тебя контракт заканчивается после окончания текущего сезона. Какие перспективы?

— Этим вопросом занимается мой агент, я очень хочу играть. Надеюсь, удастся найти такой клуб, в котором я буду получать игровую практику и смогу показать свои лучшие качества.

— В Украину есть желание вернуться?

— Мы рассматриваем все варианты. Опять же для меня в приоритете то, чтобы я получал больше времени на поле.

— За «Зарей» следишь?

— Конечно. Луганчане сейчас показывают симпатичный футбол.

— На второе место в чемпионате команда Виктора Скрипника может рассчитывать?

— Шансы есть. Хотя и «Динамо» будет очень стараться не упустить эту возможность. Не стоит забывать про «Десну» и «Александрию». Так что концовка сезона в УПЛ, считаю, будет интригующей.

Опанасенко перешел в «Коньяспор» из луганской «Зари» летом 2018-го года за €200 тысяч.