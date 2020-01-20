Днепр-1 просматривает двух сенегальцев и француза

Украинский клуб «Днепр-1», выступающий в УПЛ, просмотрит трех юных иностранных игроков во время учебно-тренировочного сбора команды в Турции.

Это два сенегальских футболиста и один француз. Имена потенциальных новичков «Днепра-1» не сообщаются. Их судьба будет решаться ближе началу второй части чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» подписал Лукаса Тейлора и Франсиско Ди Франко.