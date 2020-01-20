ФОТО. Шахтер вылетел в Турцию

В понедельник, 20-го января, донецкий «Шахтер» отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию. «Горняки» будут базироваться в Белеке.

Во время первого учебно-тренировочного сбора, который продлится до 30-го января, «Шахтер» проведет товарищеские матчи с «Лехом», «Войводиной» и «Словацко».