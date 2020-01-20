Аталанта готова выкупить Пашалича у Челси

«Аталанта» купит у «Челси» полузащитника Марио Пашалича.
Как отмечает La Gazzetta dello Sport, клуб из Бергамо решил активировать пункт в арендном соглашении о выкупе хорвата за 15 миллионов евро.
Ожидается, что «Аталанта» предложит Пашаличу контракт до 2024 года.
«Аталанта» арендовала 24-летнего игрока у «Челси» летом 2018 года.
В этом сезоне Пашалич сыграл 24 матча за «Аталанту», забил шесть мячей и отдал 3 голевые передачи.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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