Аталанта готова выкупить Пашалича у Челси

«Аталанта» купит у «Челси» полузащитника Марио Пашалича.

Как отмечает La Gazzetta dello Sport, клуб из Бергамо решил активировать пункт в арендном соглашении о выкупе хорвата за 15 миллионов евро.

Ожидается, что «Аталанта» предложит Пашаличу контракт до 2024 года.

«Аталанта» арендовала 24-летнего игрока у «Челси» летом 2018 года.

В этом сезоне Пашалич сыграл 24 матча за «Аталанту», забил шесть мячей и отдал 3 голевые передачи.