Аталанта выкупила контракт форварда Сампдории Сапаты

Футболист выступал за клуб из Бергамо с 2018-го года на правах аренды

  • 17.01.2020 13:19
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Аталанта выкупила контракт форварда Сампдории Сапаты
© ФК Аталанта. Дуван Сапата

Итальянская «Аталанта» выкупила у «Сампдории» контракт 28-летнего колумбийского форварда Дувана Сапаты.

Сумма сделки составила €12 миллионов. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2023-го года.

Сапата выступал за «Аталанту» с лета 2018-го года на правах аренды. В текущем сезоне игрок провел за «Аталанту» 11 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

В активе Дувана 16 матчей в составе сборной Колумбии, где он забил 3 мяча.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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