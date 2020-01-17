Аталанта выкупила контракт форварда Сампдории Сапаты

Итальянская «Аталанта» выкупила у «Сампдории» контракт 28-летнего колумбийского форварда Дувана Сапаты.
Сумма сделки составила €12 миллионов. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2023-го года.
Сапата выступал за «Аталанту» с лета 2018-го года на правах аренды. В текущем сезоне игрок провел за «Аталанту» 11 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
В активе Дувана 16 матчей в составе сборной Колумбии, где он забил 3 мяча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Аталанта Бергамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.