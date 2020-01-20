Лунин — самый дорогой игрок Овьедо и самый дорогой вратарь Сегунды

20-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», является самым дорогим голкипером Сегунды и самым дорогим футболистом в своей команде.

Рыночная стоимость Лунина оценивается в €3 миллиона. Только один вратарь в Сегунде равен Лунину по стоимости — 28-летний македонский страж ворот «Райо Вальекано» Столе Димитриевски.

При этом Андрей уверенно занимает первое место в списке самых дорогих футболистов «Овьедо». Идущий следом за ним 26-летний панамский вингер Йоэль Барсенас оценивается в €1,2 миллиона.

Лунин провел за «Овьедо» 2 матча в Сегунде, где пропустил 3 мяча.

В минувшем июне Лунин оценивался в €7,5 миллионов, но неудачная первая часть сезона, на протяжении которой он практически не играл в составе «Вальядолида», серьезно повлияла на его трансферную стоимость.