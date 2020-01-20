Лунин — самый дорогой игрок Овьедо и самый дорогой вратарь Сегунды

Ориентировочная стоимость украинского голкипера оценивается в €3 миллиона

  • 20.01.2020 09:59
  • 1226 просмотров
  • 2 комментария
Лунин — самый дорогой игрок Овьедо и самый дорогой вратарь Сегунды
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

20-летний украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», является самым дорогим голкипером Сегунды и самым дорогим футболистом в своей команде.

Рыночная стоимость Лунина оценивается в €3 миллиона. Только один вратарь в Сегунде равен Лунину по стоимости — 28-летний македонский страж ворот «Райо Вальекано» Столе Димитриевски.

При этом Андрей уверенно занимает первое место в списке самых дорогих футболистов «Овьедо». Идущий следом за ним 26-летний панамский вингер Йоэль Барсенас оценивается в €1,2 миллиона.

Лунин провел за «Овьедо» 2 матча в Сегунде, где пропустил 3 мяча.

В минувшем июне Лунин оценивался в €7,5 миллионов, но неудачная первая часть сезона, на протяжении которой он практически не играл в составе «Вальядолида», серьезно повлияла на его трансферную стоимость.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 10:25
    0
    панамский вингер
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.01.2020 10:09
    0
    Игроки Овьедо стоят дороже чем игроки нашей Зари,Десны,Александрии-печалька
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 20.01.2020 10:25
    0
    панамский вингер
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.01.2020 10:09
    0
    Игроки Овьедо стоят дороже чем игроки нашей Зари,Десны,Александрии-печалька
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности