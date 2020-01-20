Australian Open. Матч Ястремской отменили из-за дождя

21 января украинка сыграет с дебютанткой турнира Кайей Юван

  • 20.01.2020 09:42
  • 1543 просмотра
  • 1 комментарий
Australian Open. Матч Ястремской отменили из-за дождя
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Матч первого круга Australian Open между Даяной Ястремской (№21 WTA) и Кайей Юван (№127 WTA) перенесен.

Игра должна была состояться четвертым запуском на корте №8. Но из-за непогоды организаторы отменили ряд встреч. Среди них и матч украинки и словенки.

Таким образом, Ястремская и Юван должны сыграть 21 января.

Отметим, что 20 января свой матч сыграет Леся Цуренко, которая встречается с первой ракеткой мира Эшли Барти.

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Источник — WTA Insider

(5 голосов)

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Комментарии
    mmuk
      mmuk, 20.01.2020 10:57
    0
    Дуже добра новина! Є час на відпочинок. Але тепер, щоб був час на відпочинок для наступних виступів
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 20.01.2020 10:57
    0
    Дуже добра новина! Є час на відпочинок. Але тепер, щоб був час на відпочинок для наступних виступів
    Ссылка
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