Australian Open. Матч Ястремской отменили из-за дождя

Матч первого круга Australian Open между Даяной Ястремской (№21 WTA) и Кайей Юван (№127 WTA) перенесен.
Игра должна была состояться четвертым запуском на корте №8. Но из-за непогоды организаторы отменили ряд встреч. Среди них и матч украинки и словенки.
Таким образом, Ястремская и Юван должны сыграть 21 января.
Отметим, что 20 января свой матч сыграет Леся Цуренко, которая встречается с первой ракеткой мира Эшли Барти.
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Источник — WTA Insider
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