Динамо — Нефтчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 20-го января, киевское «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет товарищеский матч с азербайджанским клубом «Нефтчи». Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
В первом контрольном матче на сборах «Динамо» сыграло вничью с варшавской «Легией» (1:1).
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Источник — ФК Динамо Киев
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