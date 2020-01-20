Динамо — Нефтчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 20-го января, киевское «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет товарищеский матч с азербайджанским клубом «Нефтчи». Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

В первом контрольном матче на сборах «Динамо» сыграло вничью с варшавской «Легией» (1:1).