Криштиану РОНАЛДУ: «Рад снова забить сегодня!»

34-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итоги домашней победы над «Пармой» (2:1) в 20-м туре чемпионата Италии по футболу. В поединке с «Пармой» Роналду отметился дублем, забив на 43-й и 58-й минутах.
«Счастлив снова забить сегодня! Важные три очка!», — написал Роналду в Instagram.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 24 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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