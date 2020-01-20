Паулу ФОНСЕКА: «Важно было победить в чемпионате»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал выездную победу над «Дженоа» (3:1) в поединке 20-го тура итальянской Серии А.

«Тяжелая неделя, важно было добиться победы в чемпионате. Теперь давайте сосредоточимся на следующих задачах. Спасибо фанатам за поддержку», — написал Фонсека в Instagram.

После 20-ти сыгранных туров «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, имея в активе 38 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 37-22.