Паулу ФОНСЕКА: «Важно было победить в чемпионате»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал выездную победу над «Дженоа» (3:1) в поединке 20-го тура итальянской Серии А.
«Тяжелая неделя, важно было добиться победы в чемпионате. Теперь давайте сосредоточимся на следующих задачах. Спасибо фанатам за поддержку», — написал Фонсека в Instagram.
После 20-ти сыгранных туров «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу, имея в активе 38 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 37-22.
Источник — Instagram
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