Томас Мюллер установил рекорд чемпионата Германии

Форвард «Баварии» забил мяч и вписал свое имя в историю

  • 20.01.2020 08:50
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Томас Мюллер установил рекорд чемпионата Германии
© ФК Бавария. Томас Мюллер

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил гол в ворота «Герты» (4:0) в матче 18-го тура Бундеслиги. 

В этой игре Мюллер установил рекорд Бундеслиги. Немецкий форвард забивает в национальном чемпионате уже 12 лет подряд с 2009 по 2020 год.

Он первый, кому удалось подобное.
 
Напомним, что Мюллер играет за «Баварию» с 2007 года, за это время он провел 511 матчей во всех турнирах, забил 191 мяч и отдал 181 голевую передачу.
 
В этом сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 18-ти матчах Бундеслиги.
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Источник — Opta

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