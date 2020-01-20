Томас Мюллер установил рекорд чемпионата Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил гол в ворота «Герты» (4:0) в матче 18-го тура Бундеслиги.

В этой игре Мюллер установил рекорд Бундеслиги. Немецкий форвард забивает в национальном чемпионате уже 12 лет подряд с 2009 по 2020 год.

Он первый, кому удалось подобное.

Напомним, что Мюллер играет за «Баварию» с 2007 года, за это время он провел 511 матчей во всех турнирах, забил 191 мяч и отдал 181 голевую передачу.

В этом сезоне на его счету 3 гола и 12 ассистов в 18-ти матчах Бундеслиги.