Ливерпуль установил рекорд среди топ-5 европейских лиг

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.
Подопечные Юргена Клоппа одержали 21-ю победу в 22-х матчах чемпионата при одной ничьей. Это рекорд среди клубов из топ-5 лиг Европы.
«Ливерпуль» превзошел достижение «Манчестер Сити» сезона 2018/19 и «Баварии» сезона 2013/14, которые в 22-х матчах одержали 20 побед и дважды сыграли вничью.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая идущего вторым «Сити» на 16 очков.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Gracenote Live
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.