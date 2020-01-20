Серхио БУСКЕТС: «Барселона может выиграть все трофеи в этом сезоне»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что после прихода Кике Сетьена команда может осуществить прогресс.
«Кто бы ни пришел, мы надеемся, что эффект будет положительным. У каждого тренера свой стиль, свой взгляд на футбол. В восторге от того, что делал Эрнесто, аналогично и с Сетьеном. Вы видели, что босс просил нас осуществить.
Мы можем выиграть все трофеи в этом сезоне», - сказал Бускетс.
В матче 20-го тура Ла Лиги «Барселона» со счетом 1:0 обыграла «Гранаду».
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Источник — Marca
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