Серхио БУСКЕТС: «Барселона может выиграть все трофеи в этом сезоне»

Испанский полузащитник верит, что каталонский клуб достигнет максимальных результатов

  • 20.01.2020 07:29
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Серхио БУСКЕТС: «Барселона может выиграть все трофеи в этом сезоне»
© instagram.com/5sergiob
Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что после прихода Кике Сетьена команда может осуществить прогресс. 
 
«Кто бы ни пришел, мы надеемся, что эффект будет положительным. У каждого тренера свой стиль, свой взгляд на футбол. В восторге от того, что делал Эрнесто, аналогично и с Сетьеном. Вы видели, что босс просил нас осуществить.
 
Мы можем выиграть все трофеи в этом сезоне», - сказал Бускетс.
 
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Источник — Marca

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