Серхио БУСКЕТС: «Барселона может выиграть все трофеи в этом сезоне»

Хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что после прихода Кике Сетьена команда может осуществить прогресс.

«Кто бы ни пришел, мы надеемся, что эффект будет положительным. У каждого тренера свой стиль, свой взгляд на футбол. В восторге от того, что делал Эрнесто, аналогично и с Сетьеном. Вы видели, что босс просил нас осуществить.

Мы можем выиграть все трофеи в этом сезоне», - сказал Бускетс.