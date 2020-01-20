Криштиану РОНАЛДУ: «Некоторое время пытались играть на отбой»

«Сегодня было важно взять три очка. Это был сложный матч, «Парму» очень трудно победить, у них очень организованная команда, но мы боролись и добыли победу.

«Парма» старалась идти вперед, доставляя мяч в нашу штрафную площадь, и мы некоторое время пытались играть на отбой. Это нормально, было немного напряженно, но главное, что все закончилось удачно», - сказал Роналду.