Криштиану РОНАЛДУ: «Некоторое время пытались играть на отбой»

34-летний нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Пармой» (2:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.
«Сегодня было важно взять три очка. Это был сложный матч, «Парму» очень трудно победить, у них очень организованная команда, но мы боролись и добыли победу.
«Парма» старалась идти вперед, доставляя мяч в нашу штрафную площадь, и мы некоторое время пытались играть на отбой. Это нормально, было немного напряженно, но главное, что все закончилось удачно», - сказал Роналду.
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Источник — Sky Sport Italia
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