Криштиану РОНАЛДУ: «Некоторое время пытались играть на отбой»

Форвард «Ювентуса» – о победе над «Пармой»

  • 20.01.2020 04:57
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Криштиану РОНАЛДУ: «Некоторое время пытались играть на отбой»
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду
34-летний нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Пармой» (2:1) в матче 20-го тура итальянской Серии А.
 
«Сегодня было важно взять три очка. Это был сложный матч, «Парму» очень трудно победить, у них очень организованная команда, но мы боролись и добыли победу.
 
«Парма» старалась идти вперед, доставляя мяч в нашу штрафную площадь, и мы некоторое время пытались играть на отбой. Это нормально, было немного напряженно, но главное, что все закончилось удачно», - сказал Роналду.
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Источник — Sky Sport Italia

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