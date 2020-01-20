Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Игроки сделали все, что могли»

«Игроки сделали все, что могли. Мы немного подсели в начале второй половины, однако последние 25-30 минут давили и заставили соперника отойти назад. Я расстроен, что мы пропустили с углового и в результате последнего удара в матче, но было и много позитивных моментов.

Во втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника в непростом месте. Не лучшим образом у нас получался последний пас. То же самое можно сказать про завершение атак», - сказал Сульшер.