Милан установил ценник на Пакету

Руководство «Милана» готово расстаться с 22-летним бразильским хавбеком Лукасом Пакетой, которым интересуется французский «Пари Сен-Жермен».
По информации источника, представители итальянского клуба сообщили парижанам, что трансфер бразильца обойдется им в 35 млн евро.
В этом сезоне Пакета сыграл всего 15 матчей за «Милан» и отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с красно-черными рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Милан» может перехватить игрока у «Барселоны» и «Манчестер Сити».
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Источник — Corriere dello Sport
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