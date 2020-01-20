Милан установил ценник на Пакету

Руководство «Милана» готово расстаться с 22-летним бразильским хавбеком Лукасом Пакетой, которым интересуется французский «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, представители итальянского клуба сообщили парижанам, что трансфер бразильца обойдется им в 35 млн евро.

В этом сезоне Пакета сыграл всего 15 матчей за «Милан» и отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с красно-черными рассчитан до 30 июня 2023 года.