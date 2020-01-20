Бернли – Лестер – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде сенсационно уступил «Бернли» (1:2).
Лучшие моменты матча Бёрнли - Лестер Сити
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Эшли Вествуд (Бёрнли).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Бёрнли).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер Сити).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.