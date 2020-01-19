Лестер сенсационно уступил Бернли и отстал от Мансити в борьбе за 2-е место

19 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лестер» на выезде сенсационно уступил «Бернли (1:2) и отстал от «Мансити» в борьбе за 2-е место. При счете 1:1 у гостей Варди не реализовал пенальти на 68-й минуте. У команды Брендона Роджерса это поражение стало вторым подряд в АПЛ.
Лидером АПЛ является «Ливерпуль» (61 очко), за ним идут «Манчестер Сити» (48), «Лестер» (45), «Челси» (39), «Манчестер Юнайтед» (34).
АПЛ. 23-й тур
«Бернли» – «Лестер» – 2:1
Голы: Вуд, 56, Уэствуд, 79 – Барнс, 33.
Нереализованный пенальти: Варди, 68 (вратарь)
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Леннон, 90+3), Макнейл.
«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Менди, Прат (Тилеманс, 74), Барнс, Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 74).
Предупреждение: Ми, 67.
Судья: Тэйлор (Англия).
Бернли. Стадион «Терф Мур».
Турнирная таблица Премьер-лиги
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Источник — Sport.ua
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