Лестер сенсационно уступил Бернли и отстал от Мансити в борьбе за 2-е место

В топ-4 АПЛ входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Лестер», «Челси»

  • 19.01.2020 17:55
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Лестер сенсационно уступил Бернли и отстал от Мансити в борьбе за 2-е место
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19 января состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» на выезде сенсационно уступил «Бернли (1:2) и отстал от «Мансити» в борьбе за 2-е место. При счете 1:1 у гостей Варди не реализовал пенальти на 68-й минуте. У команды Брендона Роджерса это поражение стало вторым подряд в АПЛ.

Лидером АПЛ является «Ливерпуль» (61 очко), за ним идут «Манчестер Сити» (48), «Лестер» (45), «Челси» (39), «Манчестер Юнайтед» (34).

АПЛ. 23-й тур

«Бернли» – «Лестер» – 2:1

Голы: Вуд, 56, Уэствуд, 79 – Барнс, 33.
 
Нереализованный пенальти: Варди, 68 (вратарь)
 
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Леннон, 90+3), Макнейл.
 
«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Менди, Прат (Тилеманс, 74), Барнс, Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 74).
 
Предупреждение: Ми, 67.
 
Судья: Тэйлор (Англия).
 
Бернли. Стадион «Терф Мур».
 
Турнирная таблица Премьер-лиги
 
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Источник — Sport.ua

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