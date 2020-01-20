1001 день! Именно столько не проигрывает дома в АПЛ Ливерпуль

Феноменальный «Ливерпуль» не проигрывает дома в АПЛ 1001 день. За это время красные сыграли 52 матча (42 победы и 10 ничьих).

В последний раз красные проиграли на «Энфилде» 23 апреля 2017 года «Кристал Пэлас» (1:2).

В центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Голы у хозяев поля забили ван Дейк (14 мин), и Салах (90+3 мин).