22-й тур
Андерлехт
1:2
Брюгге
19.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Андерлехт – Брюгге – 1:2. И снова победа Соболя. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Бельгии по футболу

  • 19.01.2020 22:17
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Андерлехт – Брюгге – 1:2. И снова победа Соболя. Видео голов и обзор матча
© Twitter. Эдуард Соболь

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» в гостях победил «Андерлехт» со счетом 2:1 и упрочил лидерство.

Весь матч за победителей провел украинский левый защитник Эдуард Соболь. Хавбек «Андерлехта» Евгений Макаренко был в заявке хозяев на игру, но на поле не появился.

Смотрите видео голов и обзор матча «Андерлехт» – «Брюгге» – 1:2 (голы: Колассен, 21 – Ванакен, 40, 80).

Лучшие моменты матча Андерлехт - Брюгге
80' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
40' ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
21' ГОЛ ! Мяч забил Антуан Колассен (Андерлехт).
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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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