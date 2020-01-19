Андерлехт – Брюгге – 1:2. И снова победа Соболя. Видео голов и обзор матча

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» в гостях победил «Андерлехт» со счетом 2:1 и упрочил лидерство.
Весь матч за победителей провел украинский левый защитник Эдуард Соболь. Хавбек «Андерлехта» Евгений Макаренко был в заявке хозяев на игру, но на поле не появился.
Смотрите видео голов и обзор матча «Андерлехт» – «Брюгге» – 1:2 (голы: Колассен, 21 – Ванакен, 40, 80).
Лучшие моменты матча Андерлехт - Брюгге
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Ханс Ванакен (Брюгге).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Антуан Колассен (Андерлехт).
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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