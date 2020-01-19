Андерлехт – Брюгге – 1:2. И снова победа Соболя. Видео голов и обзор матча

В матче 22-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» в гостях победил «Андерлехт» со счетом 2:1 и упрочил лидерство.

Весь матч за победителей провел украинский левый защитник Эдуард Соболь. Хавбек «Андерлехта» Евгений Макаренко был в заявке хозяев на игру, но на поле не появился.

Смотрите видео голов и обзор матча «Андерлехт» – «Брюгге» – 1:2 (голы: Колассен, 21 – Ванакен, 40, 80).