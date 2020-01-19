Соболь помог Брюгге обыграть Андерлехт

В 22-м туре Лиги Жюпиле «Брюгге» на выезде обыграл «Андерлехт» - 2:1. В составе «Брюгге» весь матч провел на поле защитник Эдуард Соболь. В пассиве 24-летнего украинца желтая карточка.

Хавбек «Андерлехта» Евгений Макаренко был в заявке хозяев на игру, но на поле не появился.

«Брюгге» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 10 очков «Гент», за который выступают три украинца – Пластун, Безус и Яремчук. «Андерлехт» после 22-х туров занимает 9-е место.

Чемпионат Бельгии. 22-й тур

«Андерлехт» - «Брюгге» - 1:2

Голы: Колассин, 21 – Ванакен, 40, 80