Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Стартовые составы команд

В 18:30 по Киеву начнется центральный матч 23-го тура Английской Премьер-лиги. Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнолд – Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен – Мане, Фирмино, Салах.
Запас: Адриан, Матип, Фабинью, Джонс, Лаллана, Минамино, Ориги.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Шоу, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака – Матич, Фред, Уильямс, Перейра, Гарнер – Марсьяль.
Запас: Ромеро, Байи, Далот, Джонс, Лингард, Мата, Гринвуд.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Sport.ua
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