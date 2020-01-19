Заря отправилась на сбор в Турцию

Луганская «Заря» отправилась на свой первый заграничный сбор в Турцию. Местом расположения станет Анталия и отель Royal Seginus.
Виктор Скрипник взял с собой на сбор следующих футболистов:
Вратари: Никита Шевченко, Никола Василь, Заури Махарадзе, Данил Хмеловский.
Защитники: Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик, Джоель Абу Ханна, Лазио, Максим Белый.
Полузащитники: Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Владимир Билоцерковец, Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко, Владислав Кабаев.
Нападающие: Даниил Алефиренко, Артем Громов, Максим Лунев.
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Источник — ФК Заря
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