ФРАНКОВ – о травме Яремчука: «Когда-то из-за такого заканчивали карьеру»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал информацию о травме основного нападающего «Гента» сборной Украина Романа Яремчука.
«Потеря Романа Яремчука – это, знаете ли… Это вам не Депай для сборной Нидерландов, это гораздо важнее, и потому хуже!
У нас других нападающих ну не то чтобы совсем нет, но – вы меня поняли. Слов так просто не подберешь... «Ахилл», он же ахиллово сухожилие – штука чрезвычайно неприятная, когда-то подобное повреждение влегкую заканчивало карьеру.
Сейчас медики ведут речь о двух-трех месяцах на восстановление, и нет оснований им не доверять – хотя хотелось бы, конечно, два от силы (что в среднем и является таким вот реальным срочком).
Но тут уж от нас с вами зависит исключительно установление позитивной ауры с помощью массовых пожеланий Роме здоровья и процветания», – написал Франков в своем телеграм-канале.
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Источник — Sport.ua
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