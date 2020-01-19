ФРАНКОВ – о травме Яремчука: «Когда-то из-за такого заканчивали карьеру»

«Потеря Романа Яремчука – это, знаете ли… Это вам не Депай для сборной Нидерландов, это гораздо важнее, и потому хуже!

У нас других нападающих ну не то чтобы совсем нет, но – вы меня поняли. Слов так просто не подберешь... «Ахилл», он же ахиллово сухожилие – штука чрезвычайно неприятная, когда-то подобное повреждение влегкую заканчивало карьеру.

Сейчас медики ведут речь о двух-трех месяцах на восстановление, и нет оснований им не доверять – хотя хотелось бы, конечно, два от силы (что в среднем и является таким вот реальным срочком).

Но тут уж от нас с вами зависит исключительно установление позитивной ауры с помощью массовых пожеланий Роме здоровья и процветания», – написал Франков в своем телеграм-канале.